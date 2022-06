Einweihung in Guttannen – Vorfreude auf den Grimseltunnel Am Samstag weihte Guttannen den Bahnwagen ein, der als Werbe- und Informationsplattform für die Realisierung des Bahntunnels dient.

Die Guttannerinnen und Guttanner feierten ihre neue Attraktion. Nebst dem Info-Point zur Grimselbahn befinden sich im Bahnwagen verschiedene lokale Produkte, die zum Verkauf angeboten werden. Foto: PD

«Grimseltunnel, Baubeginn 2027, die Vorfreude ist gross!» Das Werbebanner ziert den Goldenpass-Wagen in Guttannen. Am Samstag wurde der Bahnwagen als Info-Point zum geplanten Bau eröffnet. Gemeindepräsident Werner Schläppi erklärte in seiner Ansprache: «Mit der provokativen Aufschrift soll die breite Öffentlichkeit auf das fantastische Projekt Grimseltunnel aufmerksam gemacht werden.»

Das Bundesparlament soll im kommenden Jahr über die Finanzierung der Grimselbahn entscheiden. Sowohl über den Projektierungskredit wie auch über den Ausführungskredit. «Die Vorarbeiten mit der Deponie Handeggli sowie die Linienführung bei den Bahnhöfen Innertkirchen und Guttannen laufen auf Hochtouren, ebenso die politische Lobbyarbeit», informierte Werner Schläppi weiter und bemerkte, dass mit möglichst breiter Abstützung in der Bevölkerung der Parlamentsentscheid positiv beeinflusst werden kann.

Die Möglichkeit, mit der Bahn im Stundentakt in 16 Minuten nach Meiringen und in 13 Minuten nach Oberwald zu fahren, klinge verlockend. «Das können wir uns zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht richtig vorstellen, aber genau das ist mit der Grimselbahn realisierbar», so der Gemeindepräsident. Nebst dem Info-Point zur Grimselbahn befinden sich im Bahnwagen verschiedene lokale Produkte, die zum Verkauf angeboten werden.

pd

