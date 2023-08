Vorfall in Gossau SG – Chemieaustritt in Migros-Betrieb – 10 Personen im Spital In einem Lebensmittelbetrieb des Detailhändlers ist in der Nacht auf Donnerstag Ammoniak aus einer Kühlanalage ausgetreten. 70 Personen wurden evakuiert.

1 / 3 In der Nacht auf Mittwoch wurde in einem Migros-Betrieb ein Chemiealarm ausgelöst. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

In einem Betrieb der Migros in Gossau SG ist in der Nacht auf Donnerstag Ammoniak aus einer Kühlanlage ausgetreten. 70 Personen wurden evakuiert. Zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind gemäss einer Mitteilung für Abklärungen ins Spital gebracht worden.

Kurz nach 03.00 Uhr erreichte eine automatische Alarmmeldung aus dem Lebensmittelbetrieb die kantonale Notrufzentrale. Aus einer Kühlanlage im Untergeschoss des Industriebetriebs war Ammoniak ausgelaufen.

Die ausgerückte Chemie- und Feuerwehr habe die Anlage abschalten können, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung. «Die Einsatzkräfte begannen anschliessend damit, die Chemikalie zu binden und für den sicheren Abtransport und die Entsorgung in entsprechende Behälter zu verladen.»

Nebst der Feuer- und Chemiewehr standen auch mehrere Rettungsdienste im Einsatz. Diese überprüften gemäss Mitteilung mehrere Dutzend Personen und brachte zehn davon ins Spital.

Die Ursache des Chemieaustritts werde durch die Kantonspolizei untersucht. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden.

SDA/step

