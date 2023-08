Vorfall im Bahnhof Bern – Frau greift Mädchen mit Messer an Am Donnerstagmittag griff eine Frau plötzlich eine Jugendliche mit einem Messer an. Die Jugendliche und eine weitere Frau wurden dabei verletzt.

Während des Polizeieinsatzes wurde der Treffpunkt im Bahnhof Bern abgesperrt. Foto: Franziska Rothenbühler

Am Bahnhof in Bern kam es am Donnerstagmittag zu einem Polizeieinsatz. Wie ein Reporter vor Ort berichtete, war der Treffpunkt abgesperrt und mindestens ein Dutzend Einsatzkräfte von der Polizei und eine Ambulanz waren vor Ort. Die Meldung bei der Polizei ging um 11.47 Uhr ein. Der Einsatz dauerte bis kurz nach 13 Uhr.

Die Kantonspolizei Bern bestätigt den Einsatz. Eine Frau habe ein Mädchen angegangen – nach aktuellen Erkenntnissen mit einem Messer, so Mediensprecherin Magdalena Rast. Das Mädchen wurde dabei verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Eine ältere Frau, die intervenieren wollte, wurde nach Angaben von Rast ebenfalls verletzt, konnte sich jedoch selber in ärztliche Behandlung begeben. Die mutmassliche Täterin wurde von Drittpersonen überwältigt und nach Eintreffen der Polizei angehalten. Sie wurde daraufhin auf eine Polizeiwache gebracht. Die Angreiferin wurde leicht verletzt. Gemäss ersten Abklärungen, kannte die Jugendliche die Angreiferin nicht, wie die Kantonspolizei am Donnerstagabend mitteilt.



PD/sih

