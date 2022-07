Extrembergsteiger zum Gletschersturz – Vorfälle wie in den Dolomiten «werden wir häufiger sehen» Reinhold Messner kennt solche Gletscherstürze wie jetzt in Italien aus dem Himalaya. Die Gefahr werde überall immer grösser, sagt der Extrembergsteiger. Eistürme so gross wie Wolkenkratzer werden immer häufiger abbrechen.

Reinhold Messner, italienischer Extrembergsteiger, hat schon 14 Achttausender erklommen. (Archivbild) AFP

Der frühere Extrembergsteiger Reinhold Messner sieht in dem Gletschersturz in den Dolomiten mit mehreren Toten eine deutliche Folge des Klimawandels und der Erderwärmung. «Diese fressen die Gletscher weg», sagte der 77-Jährige der Deutschen Presse-Agentur nach dem Unglück vom Sonntag. Mindestens sechs Alpinisten waren von einem gewaltigen Gletscherbrocken und einer Lawine erfasst und getötet worden. Etwa ein Dutzend Menschen wurde verletzt, weitere Opfer wurden unter den Eis-, Schnee- und Felsmassen befürchtet.

Messner erinnerte daran, dass von Gletschern immer grössere Gefahr ausgehe, denn wegen der ungewöhnlich warmen Temperaturen in diesen Zeiten werden sie immer instabiler. Just an den Abbruchkanten bilden sich dann sogenannte Eistürme – Seracs genannt – «die so gross sein können wie Wolkenkratzer oder Häuserzeilen», erklärte Messner.

Der Gletscherbruch ist deutlich erkennbar. (3. Juli 2022) AFP

Der Südtiroler, der als erster Alpinist alle 14 Achttausender der Welt bestiegen hatte, kennt Seracs, etwa aus dem Himalaya. Er mahnt, Touren auf Eis nur mit Bergführer zu machen. Vorfälle wie an der Marmolata «werden wir häufiger sehen», prognostizierte er. «Heute gibt es viel mehr Fels- und Eisabbrüche als früher.»

«Die globale Erwärmung kommt aus den Ballungszentren und Städten, von den Autobahnen und Fabriken», sagte Messner. «Aber wir in den Bergen merken sie, schon seit 30 Jahren sehen wir mit blossem Auge, wie die Gletscher schmelzen. Dazu muss man kein Wissenschaftler sein.»

SDA/roy

