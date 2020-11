Hilfspaket verabschiedet – Vorerst keine A-fonds-perdu-Beiträge für den Profisport Der Bundesrat lässt die Sportclubs weiter im Ungewissen darüber, ob sie neben Krediten auf weitere finanzielle Unterstützung zählen können. Reto Kirchhofer

Der FCB und alle anderen Proficlubs in der Schweiz – ob Fussball oder Eishockey – müssen abwarten. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone) Ein erstes Hilfspaket ist seit Frühling geschnürt, doch der Bundesrat hat am Mittwoch keinen Entscheid über zusätzliche Unterstützungsmassnahmen kommuniziert. Foto: Pascal Muller (Freshfocus) Erst Anfang Dezember soll über weitere Massnahmen definitiv entschieden werden. Foto: Ennio Leanza (Keystone) 1 / 3

Das Hilfspaket des Bundes für den Mannschaftssport war seit Mai geschnürt. In seiner Sitzung vom Mittwoch hat der Bundesrat nun die dazugehörige Verordnung zu den Darlehen verabschiedet. Für die Proficlubs wurden die Bezugsbedingungen insofern erleichtert, als die Ligen im Fussball und Eishockey für Kredite nicht mehr solidarisch haften müssen.

Zudem hat das Parlament den Kreis der Berechtigten auf den semiprofessionellen Mannschaftssport ausgedehnt. Namentlich handelt es sich um Basketball, Handball, Unihockey, Volleyball sowie Fussball und Eishockey der Frauen. Die Clubs müssen jeweils in der höchsten Liga spielen.

Was für die Profiligen relevant ist: Ihr Weg zu Beiträgen à fonds perdu bleibt auch nach der Pressekonferenz am Mittwoch weit und steinig. Der Bundesrat hat das VBS beauftragt, bis Anfang Dezember ein Aussprachepapier zu den Eckwerten einer Unterstützung für den professionellen und semiprofessionellen Sport zu unterbreiten. Das Thema ist somit nicht vom Tisch, bleibt aber in der Schwebe.

Die wichtigsten Punkte des verabschiedeten Pakets:

• Der Breitensport erhält 50 Millionen im Jahr 2020 und 100 Millionen Franken im Jahr 2021. Die Darlehen werden à fonds perdu gesprochen.

• Den Proficlubs im Fussball und Eishockey stehen für die beiden Jahre Darlehen von jeweils 175 Millionen Franken zur Verfügung. Der Bund kann einzelne Clubs mit zinslosen Darlehen in der Höhe von bis zu einem Viertel ihres Betriebsaufwands der Saison 2018/2019 unterstützen.

• Die Rückzahlungsfrist beträgt maximal zehn Jahre. Doch müssen jene Clubs, die das Geld nicht innerhalb von drei Jahren zurückzahlen, die Löhne um maximal einen Fünftel kürzen. Dies beschränkt sich auf Löhne von über 148’000 Franken.

• Der Bund gewährt Rangrücktritt auf die Darlehen, sofern dadurch die Ausgangslage für die Rückzahlung verbessert werden kann.

• Das Hilfsangebot läuft bis Ende 2021.