Rennradfahrerin aus Hindelbank - Vorerst eine kleine Feier für Marlen Reusser

Rennradfahrerin aus Hindelbank – Vorerst eine kleine Feier für die Medaillengewinnerin Die Familie und der Radfahrerverein Ersigen nahmen Marlen Reusser am Flughafen Zürich in Empfang. Mit der Bevölkerung wird Ende nächster Woche gefeiert. Nina-Lou Frey

Nach dem Flug von Tokio nach Zürich wurde Marlen Reusser am Donnerstagnachmittag von ihrer Fangemeinde und ihrer Familie am Flughafen empfangen. Foto: Keystone

Im Hintergrund herrscht reges Treiben, am Telefon versteht man sich kaum. Adrian Locher, Präsident des Rennfahrervereins Ersigen, ist unterwegs an den Flughafen Zürich. Dort nimmt er mit anderen Vereinskollegen und der Familie Reusser die Olympiasiegerin in Empfang.

Die 29-jährige Marlen Reusser holte in Tokio im Zeitfahren der Frauen Silber. Das grosse Fest bleibt aber aus. «Sie ist bestimmt müde vom Flug», so Locher. Deshalb wird in kleinem Rahmen bei Reussers zu Hause gefeiert. Hindelbank wird bis Ende nächste Woche etwas auf die Beine stellen.