Neuer BLS-Zug im Test – Vorbote einer neuen Zeit für Berns Pendler Charakteristische Lackierung, charakteristische Nase – der neue BLS-Zug ist da. Er wird ältere Fahrzeuge ablösen, die zum Teil arg quietschen. Stephan Künzi

So sieht er also aus: Der erste Zug der neuen Fahrzeug-Generation der BLS wird im Aaretal auf Herz und Nieren geprüft. Foto: Christian Pfander Vertrautes Signet, vertraute Farmben: Der neue Zug kommt unverkennbar im BLS-Look daher. Foto: Christian Pfander Geschwungene Nase: Der jüngste Spross der BLS-Fahrzeugfamilie spiegelt sich der etwas ältere Doppelstöcker «Mutz» wider. Foto: Christian Pfander 1 / 3

Da steht er also, in seiner vollen Länge von gut 100 Metern, auf die sich 240 Sitze verteilen. Mit seiner Lackierung in Silber, Grün und Blau fällt er den Pendlern im Bahnhof Gümligen genauso auf wie mit seiner geschwungenen Nase – richtig: Der erste Zug der neuen Generation von BLS-Fahrzeugen ist zum ersten Mal in der Region Bern unterwegs. Vorerst allerdings nur im Aaretal. Und nur zu Testzwecken.