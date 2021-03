Welttanztag im Oberland – Vorbereitungen auf den 29. April In mehreren Gemeinden finden in den nächsten Wochen Tanzworkshops statt.

Tanzfest 2019 in Thun: Eine musikalisch-tänzerische Darbietung von Anja (links) und Nadja Straubhaar. Foto: Therese Krähenbühl

Am 29. April ist Welttanztag. In diesem Rahmen führen die Tanzpädagoginnen Lucía Baumgartner, Maja Brönnimann, Agata Lawniczak und Regula Mahler das Vermittlungsprojekt Welttanztag durch. Unter Mitfinanzierung der Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern haben seit 2017 rund 350 Klassen aller Stufen an 90-minütigen Tanzworkshops teilgenommen.

109 Schulklassen (1. bis 9. Klasse) haben dieses Jahr das Angebot gebucht und werden in einem Tanzworkshop verschiedene Formen des zeitgenössischen Tanzes kennen lernen. Das Tanzen wird erlebbar gemacht, und das Format soll für andere mögliche Tanzprojekte von Kultur und Schule Kanton Bern sensibilisieren.

Unterrichtet wird an den Schulen selbst, in der Aula oder der Turnhalle. Finanziell beteiligen sich die Klassen mit 80 Franken pro Workshop, den Rest finanziert die Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern. Das Unterrichtskonzept ist einheitlich: Alle Schulklassen werden denselben Workshop erleben und eine identische Choreografie erarbeiten.

Video statt live

In den letzten Jahren wurde die im Workshop erarbeitete Choreografie jeweils von je rund 500 Schulkindern als Eröffnungstanz von www.dastanzfest.ch in Bern und Thun aufgeführt. Aufgrund der aktuellen Situation um Covid-19 können sich die Kinder dieses Jahr jedoch nicht zum gemeinsamen Tanzen auf einem öffentlichen Platz treffen.

Alternativ werden die Schulklassen aufgefordert, die Choreografie filmisch zu inszenieren, und aus all den Aufnahmen wird ein professionell geschnittener Tanzclip entstehen. Dieser wird auf der Website www.welttanztag.ch zu sehen sein und voraussichtlich ebenfalls in geeigneter Form im Rahmen der Tanzfeste in Bern und Thun.

Die tanzenden Schulklassen 2021 kommen unter anderem aus Faulensee, Frutigen, Latterbach, Merligen, Oberhofen, Steffisburg, Studen, Thun.

pd/aka