Geldblog: Steuern, Rente und Statuten – Vor- und Nachteile freiwilliger PK-Einzahlungen für Junge Bei jungen Menschen lohnen sich freiwillige Einzahlungen in Pensionskassen steuerlich meist wenig. Martin Spieler nennt weitere Gründe, die für oder gegen Einzahlungen sprechen. Martin Spieler

Mehr Spielraum oder Sicherheit? Wer statt der zweiten Säule selber vorsorgt, braucht Disziplin – und Risikobereitschaft. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich (w) bin Anfang 30 und arbeite in einem 80-Prozent-Pensum im Sozialbereich. Da ich keine Kinder habe, sind meine Ausgaben nicht allzu gross, sodass ich etwas auf die Seite legen kann. Den Maximalbetrag für die Säule 3a bezahle ich jedes Jahr ein. Im vergangenen Jahr habe ich unerwartet einen vierstelligen Betrag erhalten und beschlossen, diesen in meine PK einzuzahlen und einen freiwilligen Einkauf zu tätigen. Nun frage ich mich, ob solche Einkäufe in meinem Alter und mit eher kleinen Beträgen sinnvoll sind. Eine Internetrecherche lieferte mir nur Infos zu grossen Einkäufen kurz vor der Pension. Leserinnenfrage von C.W.