Vor Rekordkulisse im Wankdorf – Deshalb spielt Talent Pascal Schüpbach gegen statt mit YB Ein Kräftemessen von Quartiernachbarn und ehemaligen Teamkollegen – in der ersten Cuprunde trifft der FC Breitenrain am Freitag auf die Young Boys. Das ist für viele eine spezielle Angelegenheit. Nicolas Kaiser

Bei Breitenrain spielt Pascal Schüpbach (rechts) auch gegen seine alten Farben. Hier setzt er sich gegen Ciril Pahud durch. Foto: Andreas Blatter

Die Saison ist noch jung, erst zwei Pflichtspiele hat der FC Breitenrain absolviert. Und am Freitag steht sogleich das Highlight des Jahres auf dem Programm. Der Berner Kultverein trifft in der ersten Runde des Schweizer Cups auf den grossen Bruder, auf Double-Sieger YB.

Und mit ihm auf viele bekannte Gesichter, schliesslich hat die halbe Mannschaft von «Breitsch» eine Vergangenheit bei den Young Boys. Zum Team gehört auch Pascal Schüpbach, er hat die ganze Kindheit bei – und mit – YB verbracht. Nach der Berner Talentschmiede wurde er an Winterthur und Thun in die Challenge League ausgeliehen. Und jetzt, nach einem Jahr bei Breitenrain in der Promotion League, sieht er sich mit alten Freunden konfrontiert. «Es ist sehr speziell für uns alle», sagt der 23-jährige Linksverteidiger. «Wir kennen YB ziemlich gut – und es ist natürlich auch ein Quartierderby.»

Der Zuschauerrekord ist bereits sicher

Und was für ein Derby. Weil auf dem Sportplatz des Underdogs, dem Spitalacker, ein neuer Kunstrasen verlegt wird, war früh klar, dass das erste Spiel nicht zu Hause stattfinden kann. Und doch spielt man jetzt im Wankdorf, also keine 1500 Meter Luftlinie vom «Spitz» entfernt, irgendwie daheim. «Auf dem eigenen Rasen hätten wir natürlich den einen oder anderen Vorteil gehabt», sagt Schüpbach. «Aber es ist trotzdem schön, im Stadion spielen zu können. Auch, dass so viele Leute schauen kommen.»

Bereits vor der Partie steht fest, dass der Quartier-Knaller einiges an Publikum anziehen wird – über 11’000 Tickets wurden im Vorfeld verkauft. Seit Datenerfassung ist das schon jetzt einsamer Zuschauerrekord für die erste Runde im Cup. Die Vorfreude ist gross, sympathisieren doch viele Fans mit beiden Mannschaften. Wie auch die Spieler untereinander. Und doch ist da auch dieser klare Siegesdrang, wenn Schüpbach seinen Freunden aus Jugendtagen, namentlich etwa Lewin Blum oder Fabian Rieder, gegenübersteht.

Die jungen Berner verbindet das Quartier, die sportliche Leidenschaft – sogar die Schweizer U-21-Nationalmannschaft. Und trotzdem trägt Schüpbach am Freitag andere Farben. Vor einem Jahr, nach seiner Leihe zum FC Thun, wechselte er überraschend zum Kultclub in die dritthöchste Liga. Er entsagte dem Spitzensport, verzichtete bewusst auf die Chance, mit seinen Freunden in der 1. Mannschaft der Young Boys zu spielen.

«Da ist einiges zusammengekommen», begründet das Talent seine Entscheidung. Wiederholt war er im Pech, ein Adduktoren-Bündelriss und Verletzungen am Sprunggelenk warfen ihn zurück. Und neben dem Fussball begann Schüpbach, andere Interessen zu verfolgen. Nach vielen Gesprächen mit Familie und Freunden fasste er den Entschluss, auf den vorliegenden Profivertrag bei YB zu verzichten. Die grosse Chance nicht zu nutzen, die so viele junge Spieler gerne ergreifen würden.

«Aber das war sicher der richtige Entscheid, ich bereue ihn gar nicht», sagt Schüpbach heute. Im Marketing tätig, ein Studium in Aussicht – und quasi ganz nebenbei misst er sich mit seinem Team gegen den Meister der Super League. Eine spektakuläre Angelegenheit.

Claudio A. Engeloch auf der denkmalgeschützten Holztribüne des Spitalackers. Dieses Jahr wird sie – zumindest in der ersten Cuprunde – leer bleiben. Foto: Christian Pfander

Da freut sich besonders «Breitsch»-Präsident Claudio A. Engeloch auf die aussergewöhnliche Begegnung. Bereits vor sechs Jahren traf sein Verein in der ersten Runde auf die Young Boys. «Damals noch daheim auf dem ‹Spitz› vor 6500 Fans ausgetragen, sprach man bereits vom Spiel des Jahrhunderts», erinnert er sich. «Was ist dann die Partie gegen das aktuelle YB im Wankdorf?»

Die unbeschreibliche Stimmung in einem riesigen Stadion und eine so grosse Zuschauerkulisse – das ist für seine Spieler eine wohl einmalige Angelegenheit, es herrsche eine grosse Vorfreude. Und trotzdem: «Die einzigartige Atmosphäre auf dem ‹Spitz›, die Fans, die Spiele, das echte Berner Bier … natürlich hätten wir die Cuprunde lieber hier ausgetragen!» – wie das bereits 2017 der Fall war.

Was die Auswärtspartie für Breitenrain bedeutet In diesem Jahr führen die Heimclubs die Spiele auf eigene Kosten durch, dürfen dafür die Einnahmen behalten. Der FC Breitenrain, der sein Heimrecht wegen Sanierungsarbeiten unfreiwillig abtreten musste, traf gemäss Präsident Claudio A. Engeloch mit YB folgenden Kompromiss: Als «Heimteam» kommen die Ticketeinnahmen grosso modo dem FC Breitenrain zugute, beim Gastroangebot ist es jedoch umgekehrt, das kommt der YB Gastro AG zugute. Je mehr Leute also im Stadion zugegen sind, desto mehr profitiert der FC Breitenrain. Aktuell sind mehr als 11'000 Tickets verkauft, Engeloch hofft, dass sich da noch etwas tut.

Mehraufwand gibt es für «Breitsch» dank der Auswärtspartie an sich keinen, der wäre bei einer Austragung auf dem Spitalacker, etwa aufgrund zusätzlicher Tribünen, weitaus grösser gewesen. Demgegenüber fallen einige Zusatzkosten an, etwa für die Miete, Infrastruktur, Security und das Personal im Wankdorf. YB ist dem Quartierrivalen nach intensiven Verhandlungen zwar entgegengekommen, aber alles in allem kommt doch eine sechsstellige Zahl zusammen. Deshalb hofft der Verein, dass YB zumindest bei der Stadionmiete noch etwas nachgibt und allenfalls auch die Stadt einen Beitrag leistet. Letztendlich ist ja das Zeitfenster der Rasensanierung, das von der Stadt vorgegeben wurde, primär schuld am Ausweichmanöver.

Damals verlor der FC Breitenrain zu Hause das Quartierderby 0:3. Inzwischen haben sich aber beide Clubs verändert. So sieht auch Pascal Schüpbach seine Chancen mit Breitenrain. «Ich glaube nicht, dass wir uns in dieser Partie verstecken müssen, da haben die Young Boys ein bisschen mehr zu verlieren als wir», sagt er. «Wir wissen, dass wir ein gutes Team sind – und an einem guten Tag auch Gegner wie sie schlagen können.»

Präsident Engeloch hofft vor allem auf eine tolle Stimmung und ein spannendes wie faires Spiel. Dann ergänzt er: «… und auf ein gutes Los für die nächste Runde – weil wir dann ja wieder auf dem Spitz spielen können.»

