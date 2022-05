Er freut sich über so viele Zuschauer wie kaum je vor Corona: Remo Käser sprach am BZ-Stand an der BEA über die Rückkehr zur Schwinger-Normalität.

Die Begeisterung war ihm anzusehen: «Schwingen ist das, was ich mit grösster Leidenschaft ausübe», sagte Remo Käser am BZ-Stand.

Am Wochenende hat die Schwingsaison begonnen. Freuen Sie sich darüber, dass es nach zwei durch Corona arg eingeschränkten Saisons wieder losgeht?

Ja, ich durfte letzten Sonntag am Thurgauer Kantonalschwingfest starten. Es ist schön, wieder vor Zuschauern schwingen zu können, was in den zwei letzten Corona-Jahren nicht möglich war. Für einen Sportler ist es motivierend, wieder Leute zu haben, die einen anfeuern und vielleicht auch mal ein «Hopp Remo!» dazwischenrufen. Das spornt zu Bestleistungen an.