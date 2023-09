Vor Moutiers Kantonswechsel – Berner Kantonsparlament berät Millionenkredite für Berner Jura Die Reorganisation der kantonalen Verwaltung im Berner Jura wird teuer: Der Grosse Rat berät Kredite von fast 67 Millionen Franken.

Für die Realisierung der Sanierung und die betriebliche Anpassungen des Verwaltungszentrums "Tavannes Machines" in Tavannes beantragt der Regierungsrat einen Kredit von knapp 46 Millionen Franken Bild: Anthony Anex (Keystone)

Berns Grosser Rat hat am Mittwoch die Beratungen über Millionenkredite für den Berner Jura aufgenommen. Für die Reorganisation der kantonalen Verwaltung im Berner Jura beantragt die Regierung fast 67 Millionen Franken.

Der Regierungsrat steht unter Zeitdruck. Denn Moutier wird voraussichtlich Anfang 2026 zum Kanton Jura wechseln.

In einem ersten Geschäft berät der Grosse Rat einen Kredit von 8,2 Millionen Franken für die Projektierung eines Neubaus in Reconvilier. Darin sollen ab 2031 die Justiz und die Polizei untergebracht werden. Da Moutier voraussichtlich zu einem früheren Zeitpunkt den Kanton wechselt, braucht es Provisorien.

Diese sollen in Loveresse und im Raum Biel entstehen. Dafür beantragt die Regierung in einem zweiten Geschäft einmalig 12,7 Millionen Franken sowie wiederkehrende Ausgaben von 1,7 Millionen Franken. Zudem möchte die Regierung knapp 46 Millionen Franken in die Sanierung einer ehemaligen Fabrik in Tavannes investieren. Diese soll zu einem Verwaltungszentrum umgenutzt werden.

SDA/msc

