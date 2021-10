Hockey Huttwil – Vor kurzem noch Leader, jetzt im Tief Die Oberaargauer haben in der MSL, der dritthöchsten Spielklasse, zuletzt dreimal in Folge verloren. Grund zur Besorgnis ist das aber nicht. Jürg Sigel

Huttwils Michael Lüdi (links) im Kampf um den Puck gegen Düdingens Bruno Blatter. Foto: Marcel Bieri

Es ist sehr ruhig in der Eishalle Campus, der Heimstätte von Hockey Huttwil. Die wenigen Zuschauer scheinen das Unheil kommen zu sehen. Huttwil müht sich gegen Düdingen ab, rennt an. Die Bemühungen fruchten nicht. Am Ende gewinnt der Gast 2:1. Das war vor einer Woche. Coach Daniel Bieri nennt es nach dem Spiel ein Déjà-vu: «Wir hatten ein deutliches Chancenplus, wie schon vier Tage zuvor. Auch da verloren wir zu Hause.» Das war das 1:3 gegen Seewen. «Wir haben zuletzt jeweils nur einen Treffer erzielt, das ist zu wenig», sagt Bieri. «Doch solange wir uns Einschussmöglichkeiten erarbeiten, ist nicht alles, was wir machen, ungenügend.»