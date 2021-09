Belinda Bencics Gegnerin – Vor drei Monaten war sie noch eine ganz normale Teenagerin Vor kurzem drückte Emma Raducanu noch die Schulbank, seitdem verblüfft sie in Wimbledon und nun am US Open die Tenniswelt. Die erstaunliche Geschichte der 18-Jährigen. Simon Graf

Und sie strahlt und strahlt: Emma Raducanu nach ihrem Sieg über Shelby Rogers. Foto: Seth Wenig (AP Photo)

Emma Raducanu wird an diesem sonnigen Nachmittag kaum mehr fertig damit, Autogramme zu schreiben und für Fotos zu posieren. Dabei ist am US Open allzu enger Fankontakt wegen Covid-19 immer noch verpönt. Doch die 18-jährige Engländerin lehnt sich weit über den Zaun am Media Garden und erfüllt alle Wünsche. «Emma, bitte! Hier!», schreien jugendliche Fans. Sie geniesst es. «Schon verrückt», sagt der BBC-Mann, der aufs Interview mit ihr wartet. «Vor drei Monaten war sie noch eine ganz normale Teenagerin.»

Oft wurde Wimbledon schon vorgeworfen, es verderbe die einheimischen Talente, indem es ihnen die Wildcards für das prestigeträchtigste Turnier nur so nachwerfe. Doch jene für Raducanu in diesem Sommer war gut investiert. Die Weltnummer 338, die gerade die Schule abgeschlossen hatte, stürmte im All England Club mit couragiertem Spiel in den Achtelfinal und verzückte alle mit ihrem breiten Strahlen.