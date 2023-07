Wohnungsmangel in der Schweiz – Vor dieser Firma fürchten sich Mieterinnen und Mieter Bezahlbaren Wohnraum abreissen und Luxuswohnungen bauen: Keiner verkörpert diese Praxis derzeit besser als Xania. Die Zürcher Immobilienfirma wirft Fragen auf. Maren Meyer Silas Zindel (Fotos)

Am Rumpumpsteig in Wollishofen kaufte Xania zwei Mehrfamilienhäuser. Nach deren Abriss soll dort ein Neubau unter dem Namen «South Shore» mit 12 Eigentumswohnungen entstehen (Foto rechts: Visualisierung). Foto: Silas Zindel

«Das hier ist mein Zuhause», sagt Julia N. 36 Jahre habe sie in ihrer Wohnung in Zürich-Altstetten gelebt. «Ich bin hier im Quartier aufgewachsen und würde gerne bleiben», sagt die 56-Jährige, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Aus Angst, es könnte ihr bei der Wohnungssuche schaden. Denn sie wird aus ihrer Wohnung ausziehen müssen. Wann genau, weiss sie noch nicht, die Kündigung hat sie noch nicht erhalten. Doch das Haus, das einer Erbengemeinschaft gehörte, wurde verkauft und soll einem Neubau weichen. Darüber wurden sie und die anderen Mieterinnen und Mieter Ende letztes Jahr informiert.