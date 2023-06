Thuns Unihockey-Präsident tritt ab – Vor diesen Herausforderungen steht der Regionalsport 33 Jahre hat Rolf Bolliger das Unihockey rund um Thun geprägt, jetzt tritt er als Präsident des UHC Thun ab. Er sieht viel Sportpotenzial, aber auch Arbeit. Und ausgerechnet GC als Vorbild. Marco Zysset

Rolf Bolliger – hier fotografiert in der MUR-Halle – tritt als Präsident des UHC Thun ab. Foto: Christoph Gerber

Rolf Bolliger wirkt tiefenentspannt. Dass mit seinem Rücktritt als Präsident des UHC Thun eine mehr als 30 Jahre dauernde Epoche zu Ende geht, ist ihm im Gespräch erst am Schluss anzumerken. «Die Momente der Geselligkeit, das Gefühl, zusammen etwas für die junge Generation zu erarbeiten, das begeistert, wird mir wohl am meisten fehlen.» Dieser Satz ist Bolligers Antwort auf die Frage, was er nach seinem Abschied aus dem UHC-Präsidium am meisten vermissen werde. Wobei er sagt, dass er durch seine Söhne – beide spielen beim UHC Thun – eng mit dem Verein verbunden bleiben werde. Und wohl auch mit dem Sport ganz allgemein in der Region Thun. Doch dazu später.