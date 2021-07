Alter Brauch zum Lehrabschluss – Vor der Gautschete gibt es kein Entfliehen Wenn am Langnauer Hirschenplatz jemand voll bekleidet in den Brunnen gesetzt wird, ist der Fall klar: Da hat jemand im grafischen Gewerbe die Berufsprüfung bestanden. Susanne Graf

Widerstand ist zwecklos. Wer bestanden hat, wird im Brunnen untergetaucht, so will es ein alter Brauch. Fotos: Christian Pfander

In Langnau ist Märit, im Dorfzentrum ist entsprechend viel Volk unterwegs. Und es ist heiss. Manch einen zieht es zum Brunnen am Hirschenplatz, wo er schnell einen Schluck von der Röhre nimmt oder die Arme im kalten Wasser kühlt – nicht ahnend, dass dieser Brunnen an diesem Mittwochnachmittag gleich Mittelpunkt einer Zeremonie werden wird.

Schon nähert sich eine mit Geranien feierlich geschmückte Kutsche. Darauf sitzen zwei Personen, denen Ungemach droht. Wehren nützt nichts. Levi Frey versucht zwar noch einen Moment, sich dem Zugriff zweier Mitarbeiter der Langnauer Vögeli Druck AG zu entziehen. Aber sein Widerstand ist schwach. Madlen Portmann hingegen setzt sich dem Kommenden wehrlos aus und harrt der Dinge.