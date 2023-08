Vor den Wahlen im Herbst – Berner Grüne wollen drittstärkste Kraft im Kanton bleiben An der Wahlmedienkonferenz vom Montag verkündeten die Berner Grünen, dass sie ihre Position als drittstärkste Partei im Kanton verteidigen wollen.

Die Annahme des Klimaschutzgesetzes hat ihnen Mut gegeben: Die bernischen Grünen ziehen selbstbewusst in die Wahlen. Bild: Keystone

Die bernischen Grünen wollen bei den Nationalratswahlen ihre Position als drittstärkste Kraft im Kanton verteidigen. «Es braucht uns mehr denn je», sagte Co-Präsidentin Brigitte Hilty Haller an der Wahlmedienkonferenz am Montag in Bern.

Kernthema der Partei bleibe die Klimakrise. «Die Wahlen in diesem Herbst markieren den Beginn einer Schlüssellegislatur für das Klima», sagte Hilty Haller. «Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, unsere Zukunft selbst zu gestalten und auf ein nachhaltiges Fundament zu stellen.»

Die Annahme des Klimaschutzgesetzes sei ein positives Signal. «Das gibt uns Mut weiterzukämpfen.»

Bei den Nationalratswahlen treten die Berner Grünen zusammen mit zwei Listen der Jungen Grünen an. Zurzeit haben die Grünen Kanton Bern vier Sitze in der grossen Kammer. Für einen Sitz im Ständerat bewirbt sich alt Regierungsrat Bernhard Pulver.

SDA

