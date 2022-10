BLM-Schienenbahn Grütschalp-Mürren – Vor dem Winter drei Wochen Stillstand Halbzeit bei der 60-Millionen-Rundumerneuerung der Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren: Zurzeit läuft die Sanierung des Bahnhofs Mürren auf Hochtouren. Bruno Petroni

Passagiere verlassen die Zugskomposition (Bildmitte). Unmittelbar dahinter ist die Erneuerung des Bahnhofs Mürren im Gang. Foto: Bruno Petroni

Touristen und Fahrgäste in unmittelbarer Nähe der Baustelle: Bei der Erneuerung der Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren (BLM) sind die Platzverhältnisse relativ eng. So eng, dass es eben gerade so aufgeht.