Die Hoffnung im YB-Sturm – Vor dem Tor ist er effizienter als Nsame Jordan Siebatcheu hat bei YB Schritt für Schritt zum Erfolg gefunden – und erinnert dabei an einen Mitspieler, den er dereinst ersetzen könnte. Moritz Marthaler

«Dieses Gefühl war viel wichtiger, als dass es gezählt hätte.» Jordan Siebatcheu über sein erstes YB-Tor in Lausanne – das wegen Handspiel aberkannt wurde. Bild: Pascal Müller (freshfocus)

Das Wesentliche bleibt für die Augen unsichtbar, wusste schon der «Kleine Prinz» des französischen Schreibers Saint-Éxupery. Und so weiss auch der (immerhin 1,90 Meter) grosse Franzose Jordan Siebatcheu, welches seiner Tore für YB für ihn das wichtigste war: jenes, das für die Statistik unsichtbar bleibt.

Die Young Boys spielen Ende November in Lausanne, zum ersten Mal mit dem Franzosen in der Startelf. YB legt vor, führt früh, Siebatcheu scheint sich zum ersten Mal so richtig gut zu fühlen auf einem Schweizer Fussballplatz. Sein Kopfball ist die Vorlage zum zweiten Tor, dann nimmt er diesen langen Ball an, setzt sich durch, trifft präzise in die Ecke – und sieht sein erstes Tor für YB vom Videoschiedsrichter annulliert. Siebatcheu streifte den Ball mit der Hand, Absicht war es nicht, Hands trotzdem. Heute lacht er und schwärmt von den ersten Sekunden nach dem Treffer: «Dieses Gefühl, dass sich in dem Moment alle mit mir freuten, auf dem Platz und auf der Bank, war viel wichtiger, als dass er gezählt hätte.»