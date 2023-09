Vor dem Oberländer Winzerfest – Spiezer Läset-Sunntig wird entschleunigt Zum 53. Mal steigt vom 9. bis zum 11. September das dreitägige Winzerfest am Thunersee. Der Läset-Sunntig-Festumzug mit 28 Sujets soll «gemütlicher» werden. Jürg Spielmann

Seit vielen Jahren ein herbstlicher Höhepunkt in Spiez: Der Umzug am Läset-Sunntig (hier eine Impression aus dem Jahr 2019). Foto: Guido Lauper

Zwei Wochen nach verstärkter Populärkultur am Seaside Festival steht am Wochenende vom 9. bis zum 11. September der nächste Grossanlass an – dieser ganz im Zeichen von Brauchtum und Tradition.