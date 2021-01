Shoppingmeile Lyssach letzter Tag – Vor dem Laden-Lockdown noch schnell in die Ikea In Scharen strömten die Kunden am letzten Tag vor Torschluss in Lyssachs Fachmärkte. Gefragt waren Schreibtische, Stühle oder Drucker fürs Homeoffice. Stefan von Bergen

Kunden stehen am Samstagmorgen an und warten im UG der Ikea Lyssach auf Einlass. Foto: Enrique Munoz Garcia

Auf der Autobahn Richtung Kirchberg ist das Verkehrsaufkommen am Samstagmorgen nach Uhr noch moderat. Kaum verlässt man die Autobahn, kriecht eine Kolonne auf der Shoppingmeile Lyssach zäh den Fachmärkten entgegen. Im Parkhaus unter dem Möbelhaus Ikea sind die Autos dicht an dicht abgestellt. Zahlreiche Kunden rollen auf Einkaufswagen ihre Beute zum Wagen.

Eine Familie mit zwei erwachsenen Töchtern aus dem nahen Ammerzwil bei Lyss verlädt gerade ziemlich geschickt meterlange Möbelstücke in ein gar nicht so langes Auto. Warum gerade an diesem überlaufenen Samstag? «Weil unsere eine Tochter einen Schrank braucht und am 1. Februar Zügeltermin hat», sagt die Mutter. «Und man weiss ja nicht, ob die Möbelgeschäfte wegen Corona bis im Sommer geschlossen bleiben», erklärt der Vater.