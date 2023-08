Vor dem grossen Traditionsfest – Unspunnen-Schwinget: Es ist angerichtet Interlaken steht im Fokus des Unspunnen-Schwinget vom Sonntag. Die letzten Vorbereitungen laufen. Inoffizieller Start des Festwochenendes ist die Eröffnung des Gabentempels vom Samstag. Bruno Petroni

Palettenweise wird Zapfbier vorgefahren. Ob es dann bei den erwarteten kühleren Temperaturen wirklich so viel braucht, wird sich zeigen. Foto: Bruno Petroni

Nach vierwöchigem Verbau von über 5000 Tonnen Material durch 120 emsige Nasen steht auf der östlichen Hälfte der Höhematte in Interlaken ein veritables temporäres Dorf. Sogar der Ringweg um die fünf grossen Sägemehlringe ist asphaltiert worden. Wo man hinsieht, stehen Grill- und Verpflegungsstände, Bier- und Festzelte. Das grösste – es steht unmittelbar gegenüber des Des-Alpes-Areals – fasst nicht weniger als 3000 Personen. Die Tausenden von Schwingfans dürfen also kommen – vor sechs Jahren waren es 20’000. Am Samstag um 14 Uhr werden Gabentempel und Festwirtschaft auf dem Gelände eröffnet, ab 19 Uhr gibts Unterhaltung im grossen, 3000 Personen fassenden Festzelt.