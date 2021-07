Zwei Stunden Wartezeit – Vor dem Gotthardstrassentunnel stauen sich die Autos kilometerlang Die Flucht vor dem Regen ist in vollem Gang: In Göschenen wuchs die Fahrzeugkolonne schon um 8 Uhr auf eine Länge von zwölf Kilometer an.

Wer durch den Gotthardstrassentunnel fahren will, muss sich in Geduld üben. (Archivbild) Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Der Ferienverkehr in den Süden hat bereits am Samstagmorgen den Gotthardstrassentunnel überlastet. In Göschenen UR stauten sich um 8 Uhr die Fahrzeuge auf einer Länge von zwölf Kilometern.

Nach Angaben des TCS bedeutet dies eine Wartezeit von bis zu zwei Stunden. Damit Automobilistinnen und Automobilisten den Stau nicht umfahren können, wurde die Einfahrt in Göschenen gesperrt. Wer im Reusstal die A2 verlässt, muss damit den Umweg über den Gotthardpass unter die Räder nehmen. Vor dem Südportal in Airolo TI gab es dagegen noch keinen nennenswerten Stau.

Am letzten Wochenende hatten sich vor dem Nordportal in Göschenen die Autos auf einer Länge von bis zu 14 Kilometern gestaut, in Airolo waren es maximal zehn Kilometer. Doch auch unter der Woche bildeten sich vor dem nur zweispurigen Gotthardtunnel mehrmals Staus von mehr als zehn Kilometer Länge.

SDA/anf

