20' 0:1 - Elia

Was für ein Fehler von Eray Cömert. Der Schweizer Nationalspieler hat irgendwie das Gefühl, dass dieser Meschack Elia den Ball bereits verloren gegeben hat. Hat der aber überhaupt nicht. Elia kommt darum an der Grundlinie ganz nahe am Pfosten des FCB-Tores wieder an das Spielgerät. Da hilft auch das halbherzige Eingreifen des zweiten Basler Innenverteidigers, Pelmard, nichts. Elia lupft den Ball zur Mitte. Und dort trifft Jordan Siebatcheu mit dem Knie aus vielleicht 2,2 Metern Distanz zur Berner Führung.

Nicht unverdient dieses Tor. Aber als FCB-Trainer Patrick Rahmen gehst du bei so einem Zweikampfverhalten deiner Verteidiger halt trotzdem die Wände hoch.