Streit endete vor dem Richter – Vor dem Bahnhof Thun flogen die Fetzen Zwei befreundete Männer gerieten vor dem Bahnhof Thun aneinander. Als sich Polizisten einmischten, um zu schlichten, geriet die Situation ausser Kontrolle. Roger Probst

Ein Polizist wollte einen Streit schlichten. Als die Situation eskalierte, griff er zum Schlagstock. Symbolfoto: Keystone

«Ich bin kein böser Mensch.» Das ist dem Mann, der sich am Freitag vor dem Regionalgericht Oberland in Thun zu verantworten hat, wichtig zu sagen. Er betont es immer wieder. Er wisse aber auch, dass er in der Vergangenheit seine Probleme mit dem Gesetz gehabt habe. «In den letzten Jahren habe ich mir aber kaum mehr etwas zuschulden kommen lassen», zieht er ein Fazit.