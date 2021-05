Chemikalienbelastung der Bevölkerung – «Vor allem im Mutterbauch stehen hormonaktive Stoffe unter Verdacht» Der Bund stellt eine Million Franken für ein Pilotprojekt zur Verfügung. Martin Wilks, Direktor des schweizerischen Toxikologie-Zentrums, findet das zu zögerlich. Felix Straumann

Vor allem im Mutterbauch, aber auch nach der Geburt und während der Pubertät stehen hormonaktive Stoffe im Verdacht, auch bei geringen Konzentrationen gesundheitliche Folgen zu haben. Foto: Keystone

Reduzierter Intelligenzquotient, ADHS, gesunkene Fruchtbarkeit, Übergewicht, Krebs – die Liste von Gesundheitsproblemen, bei denen hormonaktive Substanzen eine wichtige Rolle spielen dürften, ist lang. (Lesen Sie dazu das Interview mit der britisch-französischen Expertin Barbara Demeneix.)

Martin Wilks, Direktor des Schweizerischen Zentrums für angewandte Humantoxikologie (SCAHT), bestätigt: «Vor allem im Mutterbauch, aber auch nach der Geburt und während der Pubertät stehen hormonaktive Stoffe im Verdacht, auch bei geringen Konzentrationen gesundheitliche Folgen zu haben.» Im Fokus steht insbesondere die Gehirnentwicklung: Sinkende IQ und häufigere Verhaltensauffälligkeiten wie ADHS sowie Autismus-Spektrum-Störungen würden am meisten Sorge bereiten, sagt der Toxikologe.

Trotz dieser möglichen Gefahren weiss in der Schweiz niemand, wie gross die Belastung der Bevölkerung mit Chemikalien ist. Ein sogenanntes Human Biomonitoring wird schon seit mindestens fünfzehn Jahren gefordert, fehlt aber nach wie vor. Seit 2017 läuft eine vierjährige Pilotstudie, die sich aber bereits verzögert.

Kritik am zögerlichen Vorgehen

Wie jetzt bekannt wird, stellt der Bund für dieses erste Projekt eine Vollzeitstelle sowie ein Budget von gerade mal einer Million Franken zur Verfügung. Unter dem Namen «Schweizer Gesundheitsstudie» arbeitet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) dabei mit verschiedenen Forschungsinstitutionen zusammen. Wie viel eigenes Geld diese einsetzen, weiss man beim BAG nicht. 2022 soll der Bundesrat entscheiden, ob und in welcher Form es mit dem Projekt weitergehen soll.

«Man könnte längst loslegen, ohne sich mit Pilotstudien aufzuhalten.» Martin Wilks, Direktor des Schweizerischen Zentrums für angewandte Humantoxikologie

Schweizer Giftforscher halten das Vorgehen des Bundes für viel zu zögerlich. Angesichts der Gesundheitsbedenken und der über tausend Tonnen allein an Pflanzenschutzmitteln, die in der Schweiz jährlich eingesetzt werden, erscheinen die Bemühungen tatsächlich vernachlässigbar. Auch Martin Wilks findet: «Man könnte längst loslegen, ohne sich mit Pilotstudien aufzuhalten. In vielen europäischen Ländern wird das bereits gemacht.» Mit einer Million Franken jährlich könne man bereits einiges erreichen.

«Wir wissen heute sehr gut, was man messen und untersuchen müsste», sagt der SCAHT-Direktor. Es brauche eine grosse Anzahl Personen, von denen man Proben aufbewahren sollte, um sie später gezielt untersuchen zu können. Um Mehrgenerationeneffekte zu entdecken, müssten insbesondere werdende Mütter und ihre Kinder nachverfolgt werden.

Auch die britisch-französische Hormonforscherin Barbara Demeneix findet, dass die Schweiz längst ein ernst zu nehmendes Biomonitoring haben müsste: «Es wäre sehr wichtig, zu wissen, wie hoch die Belastung von Schweizern Kindern und Schwangeren ist.»

