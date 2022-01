Rückblick auf Lauberhornrennen 1972 – Vor 50 Jahren gewann der Savoyer Als 22-Jähriger hinterliess Jean-Noël Augert in Wengen seine Spuren, indem er den Lauberhorn-Weltcupslalom gewann. Bruno Petroni

50 Jahre ist es her, seit der Franzose Jean-Noël Augert den Weltcupslalom von Wengen gewonnen hat. Der Franzose führte damals die alpine Slalom-Zwischenwertung an, die er schon 1969 und 1971 für sich entschieden hatte.

Jean-Noël Augert vor 50 Jahren nach seinem Slalomsieg in Wengen. Foto: Imago Sportfoto Baumann

Entgegen der Tradition gingen die Hahnenkammrennen im betreffenden Jahr eine Woche vor den Lauberhornwettbewerben über die Bühne. Am 28. Januar 1972 ging der Franzose in Wengen als Sieger des Slaloms von Kitzbühel an den Start. Augert war gekommen, um zu siegen, doch hatten zwei Italiener etwas dagegen. Gustav Thöni führte nach dem ersten Lauf, sein Cousin Rolando Thöni lag auf dem dritten Platz, dazwischen Augert. Im zweiten Lauf gelang dem Weltmeister aus Savoyen zwar wiederum nicht die beste Zeit, aber er konnte die beiden Südtiroler in Schach halten, das Rennen für sich entscheiden und als Favorit nach Japan reisen.