Für die SVP in jeder Beziehung ein Gewinn: Der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler, hier während einer Rede am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2019, gab gestern Samstag seine Bundesratskandidatur bekannt. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Heinz Tännler, Finanzdirektor des Kantons Zug, will Bundesrat werden. Das hat er am Samstag bekannt gegeben. Das ist ein Erdbeben, welches das Zeug hat, die Ersatzwahl für Ueli Maurer (SVP) zu erschüttern: Alles schien so schön langweilig zu sein, so berechenbar, so bernerisch: Albert Rösti, der Nationalrat aus dem Kanton Bern, würde ins Amt segeln bei leichter Brise, und kein Kutter, kein lebensmüder Fischer sich ihm vor den Bug stellen, nun kommt ein Flugzeugträger dazwischen.