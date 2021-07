Die sieben Besten der Matura Thun – Von Zuckertreibstoffen bis zu Transmenschen Ein Blick auf die sieben prämierten Abschlussarbeiten aus Gymnasium, WMS und FMS Thun beweist: Die Jugendlichen haben sehr vielfältige Interessen. Erich Binggeli

Gent Serifi mit einer Auswahl der 57 Atari-Spiele. Foto: PD Elena Schranz mit Skizzenbuch, zwei selbst designten Charakteren und der fertigen Maturaarbeit. Foto: PD Keimlingsfotografie aus Léanne Hinderlings Arbeit: Pimpinello saxifraga. Foto: PD

Erstmals mussten Ende Januar die Präsentationen der Abschlussarbeiten aus Gymnasium, Wirtschaftsmittelschule (WMS) und Fachmittelschule (FMS) ohne externes Publikum stattfinden. Schuld war dabei Corona, wie so häufig in diesem eben zu Ende gegangenen Schuljahr. Deshalb sollen die sieben soeben von einer Jury bestehend aus Lehrerinnen und Lehrern preisgekrönten Arbeiten hier kurz der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Die Rakete MAD

Alec Dürrenmatt untersuchte in seiner Maturaarbeit verschiedene Zuckertreibstoffe experimentell in selber hergestellten Raketenmotoren. Der stärkste Treibstoff trieb schliesslich eine selbst fabrizierte Rakete an. Zudem entwickelte Alec eine Methode zum Ausstossen des Fallschirms aus der Rakete. Diese flog zwischen 70 und 100 Meter weit und trug den Namen «MAD» («Maturaarbeit Alec Dürrenmatt»).