Kleinkunst in der Alten Oele – Von Wortklamauk bis a cappella Schertenlaib & Jegerlehner sind gefragt. Jedenfalls startet die Kleinkunstsaison in der Alten Oele am 20. und 21. Oktober mit zwei ausverkauften Vorstellungen, pd/sft

Schertenlaib & Jegerlehner (im Bild bei einer Vorstellung 2021 in Steffisburg) sind auch in Thun gefragt. Die beiden Vorstellungen vom 20. und 21. Oktober sind bereits ausverkauft. Foto: Patric Spahni

Das Theater Alte Oele startet am 20. Oktober die 60. Spielsaison. Das Kleinkunstprogramm eröffnen werden Schertenlaib & Jegerlehner, die ein zweites Mal gleich auch am 21. Oktober auftreten. Jedoch sind beide Vorstellungen ausverkauft, wie die Programmverantwortlichen mitteilen. «Weiter geht es mit dem Auftritt von Michael von der Heide am Samstag, 22. Oktober – und zwar mit seinem Jubiläumsprogramm ‹Echo›», ist weiter zu lesen. «Echo» biete Musik und Anekdoten aus 50 Jahren Lebens- und 30 Jahren Bühnenerfahrung.