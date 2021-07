Vor dem Ligastart – Von wem der Trainer angetan ist – und wer YB bedrängen kann Die wichtigsten Fragen und Antworten vor dem Spiel am Samstag beim FCL – mit Erkenntnissen aus Bratislava und einem Geschenk aus Luzern. Moritz Marthaler , Dominic Wuillemin aus Bratislava

Start der Mission Titelverteidigung: YB will auch 2021/22 Meister werden. Foto: Raphael Moser

Wie ist die Gefühlslage nach dem ersten Spiel?

Es war bei Slovan Bratislava – euphemistisch formuliert – kein berauschender Auftritt der Young Boys. Gegen einen Gegner, gegen den es der Anspruch sein muss, in die 3. Qualifikationsrunde der Champions League einzuziehen. «Wir haben kein Tor erhalten, das ist schon mal gut», sagt Goalie David von Ballmoos, der in Abwesenheit des langzeitverletzten Fabian Lustenberger als Captain fungiert. «Und mit diesem 0:0 haben wir die Grundlage geschaffen, im Rückspiel in Bern eine Runde weiterzukommen. Wir wissen aber selber, dass wir uns dafür steigern müssen.» Ab dieser Saison gilt die Auswärtstorregel im Europacup nicht mehr.