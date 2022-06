Klubschwinget in Interlaken – Von Weissenfluh wird seiner Favoritenstellung gerecht Mit einer Kreuzgriff-Gammen-Kombination in der achten Minute besiegt Kilian von Weissenfluh beim Klubschwinget Interlaken seinen Schlussganggegner Jan Wittwer. Werner Frattini

Im Schlussgang vom Klubschwinget Interlaken standen sich Kilian von Weissenfluh und Jan Wittwer gegenüber. Von Weissenfluh entscheidet den Schlussgang zu seinen Gunsten. Foto: Chrigel Füegi

Nur zwei Tage nach seinem glanzvollen Sieg am «Oberaargauischen» entschied der Hasliberger Turnerschwinger Kilian von Weissenfluh ebenfalls den Klubschwinget in Interlaken zu seinen Gunsten. Leider war der traditionelle Anlass mit nur 36 Schwingern schlecht besucht. Viele der jungen Nachwuchshoffnungen verpassten so die Chance, sich mit guten Leistungen Gehör für eine allfällige Selektion für die Bergfeste oder sogar für das Eidgenössische Schwingfest von Ende August in Pratteln zu holen.