Von wegen «Weichei-Papa»!

Stattdessen führte der 61-Jährige aus, was er unter einer sehr traditionellen Vaterrolle versteht. Niemals habe er sich zum «Familientrottel» machen lassen, sagte Schmidt und beschrieb einen solchen als Mann zwischen 35 und 39, der komische Mützen trägt und ein Baby vor den Bauch geschnallt hat. Trotzdem besitzt dieser «Daddy Weichei» in der Fantasie des Komikers jene Gelenkigkeit und ausgeprägte Rumpfmuskulatur, die nötig sind, um einem weiteren Baby hinterher zu kriechen, das gerade den Schauplatz des Geschehens, ein «Hipp-Café», vollkotzt. Die Mutter beider Babys vermutet Schmidt wiederum in einem anderen Café, wo sie damit beschäftigt ist, «die Welt zu retten».

Da freut sich der ORF-Redakteur – und sei es nur, weil er nicht zuhause ist, wo seine Partnerin samt aller eventuellen Kinder wahrscheinlich selbst im Strahl kotzen müsste, wenn man ihr solche Sätze ins Gesicht sagen würde. Was aber lässt sich zu Schmidts Verteidigung sagen? Dass er es vielleicht gar nicht so gemeint hat? Weil er als Ultraironiker des deutschen Fernsehens schon immer alles anders meinte, als er es sagte? Und im Laufe seiner über 30-jährigen TV-Karriere ohnehin nie für irgendetwas Konkretes stand, ausser eben die Biegsamkeit seiner Haltungen?

Witz oder nicht? Es spielt keine Rolle. Denn ärgerlich sind Schmidts Aussagen gar nicht wegen ihres vermeintlich reaktionären Anstrichs, sondern weil sie so realitätsfern sind. Der Komiker verkauft seine Vorstellung von Vaterschaft als Geste der Rebellion gegen eine gesellschaftliche Entwicklung, die es weder in Deutschland noch in Österreich oder der Schweiz gibt. Selbst in den vermeintlichen Berliner Hochburgen der progressiven Familienplanung ist der von Schmidt beschriebene Vater noch immer in der Unterzahl. Auf dem Spielplatz, auf Elternabenden oder auch im «Hipp-Café» gilt nach wie vor: Wer kein Wochenend- oder Feierabendvater ist, wird sich immer wieder umzingelt von Müttern finden.

Diese Mütter sind es noch immer, die einen Grossteil der Kinderbetreuung leisten, dafür ihre Karrieren unterbrechen oder gleich beerdigen und sich in finanzielle Abhängigkeit von ihren Partnern begeben. Das gilt insbesondere für die Schweiz, wo es nach wie vor keine nennenswerten Elternzeitangebote für Väter gibt. So verfestigen sich auch im Jahr 2019 noch traditionelle Rollenerwartungen, die Vätern erlauben, weitgehend so weiterzumachen wie vor der Geburt ihrer Kinder. Zwei Monate Elternzeit sind zumindest in Schmidts Heimat Deutschland drin, danach vielleicht auch ein fester Home-Office-Tag. Alles aber, was echte berufliche Einschnitte und Abstriche verlangt, bleibt vornehmlich den Müttern überlassen.

Schmidts Sätze sind also gar nicht deshalb frech, weil sie sich gegen einen vermeintlichen «linksliberalen Mainstream» richten, den der Satiriker laut seines ORF-Interviews in Deutschland beobachtet haben will. Dass es diesen nicht gibt, beweist ein Blick auf nahezu jedes deutsche Bundes-, Landtags- oder Kommunalwahlergebnis seit 1945. Frech ist allerdings, dass Schmidt die Rolle des Provokateurs für sich beansprucht, während er dem Mainstream nach dem Mund redet – und noch dazu jene Menschen als Trottel verunglimpft, die für andere, womöglich fairere Familienmodelle als die bisher gängigen eintreten.