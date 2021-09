Never Mind the Markets: 99-Prozent-Initiative – Von wegen sinkende Arbeitseinkommen Ökonom Mathias Binswanger hinterfragt die Argumente hinter der 99-Prozent-Initiative – mit eindeutigem Ergebnis. Mathias Binswanger

Kämpft für eine höhere Kapitaleinkommensbesteuerung: Cedric Wermuth bei der Einreichung der 99-Prozent-Initiative. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Immer wieder hören wir, dass der Anteil der Arbeitseinkommen am Bruttoinlandprodukt rückläufig ist. Das heisst Kapitalbesitzer werden immer reicher durch ihre Investitionen, während die Löhne der arbeitenden Bevölkerung nicht mehr mit dem BIP-Wachstum Schritt halten. Tatsächlich haben Studien inzwischen aufgezeigt, dass sich eine solche Entwicklung in verschiedenen Ländern beobachten lässt. So präsentierten die beiden US-Ökonomen Erik Brynjolfsson und Andrew McAfee unter dem Titel «The Great Decoupling» in der «Harvard Business Review» im Jahr 2015 Daten, die aufzeigten, dass der Anteil der Arbeitseinkommen am BIP seit Beginn des neuen Jahrtausends in den USA von zuvor jeweils zwischen 60 und 65 Prozent auf fast 55 Prozent geschrumpft waren, während die der Anteil der Gewinne der Unternehmen von 5 auf 10 Prozent anstieg.