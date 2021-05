Parasitäres Verhalten von Ameisen – Von wegen fleissig! Manche Ameisenarten faulenzen lieber und lassen sich von anderen bedienen. Das hat mit fehlenden Genen zu tun. Tina Baier

Fleissig arbeitende Blattschneiderameisen. Doch nicht alle Ameisenarten fallen durch solche Umtriebigkeit auf. Foto: Getty Images

Jedes Kind kennt das Klischee von der fleissigen Honigbiene. Jetzt im Frühjahr sind die Insekten wieder dabei zu beobachten, wie sie eifrig von Blüte zu Blüte fliegen, um Pollen und Nektar zu sammeln. Auch die emsige Ameise hat den Ruf, nicht so egoistisch zu sein wie der Mensch, der ständig nach seinem eigenen Vorteil strebt. Stattdessen schuften diese vorbildlichen Tiere ihr ganzes Leben lang – zum Wohl der Allgemeinheit.

Allerdings gibt es unter Ameisen auch Taugenichtse. Arten, die gar nicht daran denken, irgendwelche Pflichten in einem Ameisenstaat zu erfüllen, sondern sich in fremde Kolonien einschleichen, dort faulenzen, was das Zeug hält, und sich von hinten und vorne bedienen lassen.