Tagestipp: Theaterfestival Auawirleben – Von Wasser und Rassismus Am Theaterfestival Auawirleben geht das Stück «SPAfrica» auf die Verknüpfung des Elements Wasser mit Rassismus und Kapitalismus ein. Martina Hunziker

Tränen als alternativer Rohstoff: «SPAfrica» liefert die Idee. Foto: PD / Alexandra Masmanidi

Stellen Sie sich vor: In unseren Läden steht Trinkwasser zum Verkauf, das aus den Regionen südlich der Sahara nach Europa importiert wird. Es nennt sich «SPAfrica» – das erste Empathiegetränk der Welt. Natürliche Ressourcen werden gewonnen, indem Tränen als alternativer Rohstoff dienen. Im Theaterstück «SPAfrica» untersuchen der deutsch-niederländische Regisseur Julian Hetzel und die südafrikanisch-bernische Performerin Ntando Cele, wie eng Rassismus und Kapitalismus über das Element Wasser als zentraler Konflikt miteinander verknüpft sind. Zu sehen am Theaterfestival Auawirleben, im Anschluss an die Vorstellung findet ein Gespräch mit Hetzel und Cele statt. (mar)

Martina Hunziker hat Musikwissenschaft sowie Multimedia Communication & Publishing studiert. Ihre Agenda füllt sich mit Kultur aller Art, wobei die klassische Musik darin oft einen bevorzugten Platz findet. Mehr Infos

