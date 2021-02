75 Jahre SC Langenthal – Von vereisten Matten zur Kunsteisbahn Eishockey in Langenthal steht heute für einen dreifachen Swiss-League-Meister und eine stete Debatte um ein neues Stadion. Wir blicken mit zwei ehemaligen Spielern zurück in die Zeit, als alles begann. Kathrin Holzer

Mit dem Eis vor der Haustür aufgewachsen: Louis Hügli war vor 75 Jahren ein Mitbegründer des SC Langenthal. Bis heute sind die Wässermatten sein Daheim geblieben. Foto: Raphael Moser

Heute reiht sich Haus an Haus in Langenthals Norden, zwischen Murgenthalstrasse und Langete. Als Louis Hügli hier aufgewachsen ist, war das Bild ein anderes. Die Wässermatten erstreckten sich damals auch auf dieser Seite des Flusses dorfwärts noch bis zum Fussballplatz. Für Buben wie Hügli hiess das nicht nur viel Wasser direkt vor der Haustür. Sondern auch viel Eis. Denn während die Bauern in der wärmeren Jahreszeit die Schieber der Langete öffneten, um ihre Felder zu bewässern, taten es die Buben im Winter. Dann, wenn die Temperaturen unter null sanken und die nun entstehenden zahlreichen kleinen Seen und grossen Pfützen in den Feldern zur Eisfläche gefroren.