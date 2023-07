«Menschen im Spital»: Der Radiologiefachmann – «Von uns ist viel Empathie gefordert» Lukas Dänzer macht Bilder vom Innenleben der Menschen. Als Radiologiefachmann am Spital Thun weiss er oft früher als die Ärzte, wie es um die Gesundheit eines Patienten steht. Marc Imboden

Lukas Dänzer bei der Arbeit an einem Computertomografen. Foto: Patric Spahni

«Manchmal bin ich froh, dass ich nach der Arbeit etwas Zeit für mich allein habe, um Abstand zu gewinnen und so belastende Erlebnisse verarbeiten zu können», sagt Lukas Dänzer (36), stellvertretender Fachbereichsleiter Radiologie am Spital Thun. Während der rund 20 Minuten Fussweg vom Spital zu seinem Wohnort in Steffisburg denkt er zum Beispiel über den jungen Menschen nach, der vor ein paar Stunden für eine Computertomografie bei ihm war. «Mir wurde dabei klar, dass er todkrank war. Aber in solchen Fällen gibt es für uns nur eines: Die Leute während des Aufenthalts auf der Röntgenabteilung bestmöglich zu umsorgen.» Das sei eine der grossen Herausforderungen für die Radiologiefachleute: «Wir können oftmals allfällige Diagnosen auf den Röntgenbildern erkennen – das Überbringen und Erstellen von Diagnosen beziehungsweise das Gespräch mit den Patientinnen und Patienten ist jedoch Aufgabe einer Person aus der Ärzteschaft.»



Lukas Dänzer weiss, dass er die richtige Berufswahl getroffen hat. «Wenn ich noch einmal die Wahl hätte, ich würde mich wieder gleich entscheiden», sagt er ohne Zögern. Er wuchs in Brienz auf und liebäugelte zuerst mit einer KV-Lehre, als es gegen Ende der obligatorischen Schulzeit darum ging, die Weichen für die berufliche Zukunft zu stellen. Doch weil Dänzer mit Menschen und Technik arbeiten wollte, verschlug es ihn in die Radiologie. «Den Ausschlag gab, dass ein Militärdienstkamerad meines Vaters leitender Radiologiefachmann am Spital Interlaken war. Dank ihm wurde ich auf den Beruf aufmerksam und konnte ein Schnupperpraktikum machen. Ich war sofort begeistert von dieser Arbeit.» Die Ausbildung zum Radiologiefachmann, die man damals noch als Erstausbildung absolvieren konnte, machte Lukas Dänzer im inzwischen geschlossenen Zieglerspital in Bern.