Serie Stippvisite – Von Trachten und Traditionen Die Trachtengruppe Wangen und Umgebung erhält Schweizer Brauchtum aufrecht – und öffnet dieses auch für moderne Einflüsse. Pauline Jacobi

Ohne Tracht bei der Chorprobe: Die traditionelle Kluft wird bei der Trachtengruppe Wangen und Umgebung nur zu speziellen Anlässen getragen. Foto: Marcel Bieri

Schon beim Einsingen füllen die kraftvollen Stimmen der Sängerinnen und Sänger den gesamten Saal des Salzhauses in Wangen an der Aare aus. Zum ersten Mal seit dem Lockdown trifft sich die gesamte Trachtengruppe Wangen und Umgebung zur Chorprobe. Davor wurde in kleineren Gruppen geübt, die in verschiedene Stimmen eingeteilt waren.