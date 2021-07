Magnus Breitenmoser geht – Von Thun nach Finnland Das nächste Leihgeschäft mit den Nordländern: Auch Magnus Breitenmoser wechselt zu Oulu. pbt

Magnus Breitenmoser (rechts) wechselt vom FC Thun nach Finnland. Foto: Claudio de Capitani/Freshfocus

Wie bereits Dennis Salanovic wechselt auch der 22-jährige Magnus Breitenmoser leihweise vom FC Thun zum AC Oulu in die höchste finnische Liga. Wie der Liechtensteiner bleibt auch der Ostschweizer bis Ende 2021. Anders als in der Schweiz, wird die Saison in Finnland im Jahresrythmus gespielt.

Breitenmoser spielt seit März 2020 in Thun und kam seither zu 19 Einsätzen. Nun wechselt er in den Norden, um mehr Spielpraxis zu sammeln. Sein Vertrag beim FC Thun läuft noch bis im Sommer 2023.

