Kinderbuch über Aareschlucht – Von Tatzelwürmern und frechen Mädchen 23 Jahre nachdem er die Idee dafür gehabt hatte, ist nun das Kinderbilderbuch von Niels Dunkel und seiner Tochter Susanne Schläppi-Dunkel erschienen. Nathalie Günter

Was lange währt, wird endlich gut – oder tatzig, um genau zu sein: Der langjährige Meiringer Lehrer Niels Dunkel hat zusammen mit seiner Tochter Susanne Schläppi-Dunkel das Kinderbuch «Citronella und Tatzi feiern Geburtstag in der Aareschlucht» herausgegeben. Die Idee für ein Tatzi-Buch war seit 1998 da, als Dunkel zusammen mit drei Berufskollegen in einem Weiterbildungssemester die Zeit nutzte, Infotafeln für den Rundgang in der Aareschlucht zu erarbeiten.

Niels Dunkel und Tochter Susanne Schläppi-Dunkel freuen sich sichtlich über ihren Erstling «Citronella und Tatzi feiern Geburtstag in der Aareschlucht». Foto: Nathalie Günter