Von Sumiswald nach Burgdorf – Die Bernerland Bank will ihren Hauptsitz verlegen Bankspezialisten erscheint ein Arbeitsweg nach Sumiswald oft zu umständlich. Deshalb plant die Bank einen Umzug ins Aebi-Areal neben dem Bahnhof Burgdorf. Susanne Graf Christian Pfander

Als Geschäftsführer der Bernerland Bank wird Michael Elsaesser voraussichtlich ab Ende 2025 in Burgdorf arbeiten. Foto: Christian Pfander (Archiv)

«Der statutarische Geschäftssitz bleibt in Sumiswald.» Diese Tatsache ist für Gemeindepräsident Martin Friedli (EDU) wichtig. Die Bernerland Bank bleibt also ein in Sumiswald beheimatetes Unternehmen, das auch dort Steuern bezahlt.