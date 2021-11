Wahlen in Thun – Von stürmischen Zeiten, Militärköpfen und Rebellen Herbstspaziergang mit dem Gemeinderatskandidaten im Bonstettenpark: Reto Schertenleib über Etiketten, Sozialkompetenz – und was aus dem Rebellen in ihm geworden ist. Michael Gurtner

Herbstspaziergang im Bonstettenpark: Gemeinderatskandidat Reto Schertenleib (rechts) und Redaktor Michael Gurtner. Foto: Patric Spahni

Noch hält das Wetter. Sogar ein paar scheue Sonnenstrahlen tasten sich an diesem Herbstmorgen in den Bonstettenpark. Für später ist Regen angesagt. Stürmische Zeiten: Die erlebt gerade auch Reto Schertenleib. Der 42-Jährige steht im stadtpolitischen Scheinwerferlicht, seit klar ist, dass er für die SVP die Nachfolge von Gemeinderat Roman Gimmel antreten will.

Von Vor-Wahl-Nervosität im Hinblick auf den 28. November ist allerdings nichts zu spüren. Entspannt spaziert Schertenleib durch den Park. Was geht in ihm vor, wenn er die Szenerie betrachtet? «Der See, die Parkanlage mit Blick auf die nahen Berge, schon ein wenig schneeüberzuckert: Das alles zeigt die grosse Vielfalt der Stadt», antwortet er. Thun sei urban, alles auf kurzen Wegen erreichbar – und doch habe es in Goldiwil oder Allmendingen dörflichen Charakter. «Diese Mischung, das schätze ich extrem.»