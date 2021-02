Ausflugstipp – Von Sörenberg ins Tal von Beat Feuz Normalerweise wird diese Wanderung mit Meringues belohnt. Sie führt von Sörenberg LU nach Kemmeriboden Bad. Ins Tal des Berner Skistars Beat Feuz. Stefan Schnyder

Idyllische Landschaft auf 1400 Metern über Meer: Der Winterwanderweg zwischen der Rossweid ob Sörenberg und Kemmeriboden ist gut gespurt. Foto: Stefan Schnyder

Der Höhepunkt dieser Wanderung ist ein Meringues-Dessert. Eigentlich. Der Tagesausflug führt von Bern mit dem Regioexpress in Richtung Langnau–Luzern. Im Gegensatz zu den Zügen, die ins Berner Oberland fahren, ist dieser Zug meistens nur spärlich gefüllt. Was nicht nur in Corona-Zeiten angenehm ist. In Schüpfheim geht es dann weiter mit dem Postauto in den Luzerner Skiort Sörenberg.