Thun vor 50 Jahren – Von skrupellosen Dieben und anonymen Wohltätern Gelegenheit macht Diebe. Doch wenn das Pietätlose kleine Kinder ereilt, dann erbarmt sich in nobler Diskretion die selbstlose Zeitungsleserschaft. Manuel Berger

Ein Verkaufsstand mit 1.-August-Abzeichen weckte 1972 diebische Gelüste. Foto: PD

«Was soll man dazu noch sagen? Was tun? Zum Coiffeur gehen und die zu Berge stehenden Haare abschneiden lassen? Dreimal leer schlucken?» Diese Frage stellte das «Thuner Tagblatt» am 2. August 1972 angesichts eines unschönen Vorfalls, der sich tags zuvor in der Thuner Innenstadt zugetragen hatte. Für den Bundesfeierabzeichenverkauf der Trachtengruppe Thun hatte ein kleines Mädchen seinen Standplatz auf der Bahnhofbrücke eingenommen. Eifrig setzte es sich ein, die Kreuzlein für den guten Zweck an die Passanten zu bringen.