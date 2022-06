Dirigent zieht weiter – Von seinen Chören fordert er mehr als nur Gesang Patrick Secchiari dirigiert seit 13 Jahren den Kammerchor Herzogenbuchsee. Auch beim letzten Konzert bleibt er unkonventionell. Sarah Buser

Patrick Secchiari hat im Glarnerland eine neue Herausforderung gefunden. Foto: zvg

«Man sollte dann gehen, wenn es am schönsten ist», sagt Patrick Secchiari. Und macht es. Er verlässt nach 13 Jahren den Kammerchor Herzogenbuchsee, der neu von Hiram Santos dirigiert wird.

Unkonventionelle Auftritte

Der 43-Jährige ist ein umtriebiger Mensch. Er leitet das Vokalensemble Ardent in Bern und den Seftiger Kammerchor. Zudem unterrichtet er Chordirigieren an der Hochschule der Künste in Bern.