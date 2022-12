Gemeindeversammlung in Saanen – Von Sanierungen, Investitionen und Mäuseschwänzen An der Gemeindeversammlung in Saanen wurden ernsthafte Geschäfte verabschiedet. Der Humor durfte dabei aber nicht fehlen. Murielle Buchs

Der Saal im Hotel Landhaus war am Freitagabend gut gefüllt. Foto: Murielle Buchs

Der WM-Knüller Schweiz - Serbien am Freitagabend hielt 170 Saaner Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nicht davon ab, aktiv am politischen Leben teilzunehmen. Sie befanden an der Gemeindeversammlung im Hotel Landhaus über diverse Geschäfte.