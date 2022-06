Vom 12. bis zum 14. August – Von Sam über Roberto bis Dada: Thunfest-Acts sind bekannt Von Rock bis Reggae-Pop: Am Thunfest 2022 ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Lokale Künstler wie Roberto Brigante und Gary Twins treffen auf Jo Elle und Sam Himself.

Impression von der Waisenhausbühne am Thunfest. Hier geht es am 12. August mit Fabienne los. Foto: PD

Den Auftakt zum 46. Thunfest macht laut einer Mitteilung der Veranstalter am 12. August Fabienne um 19 Uhr auf dem Waisenhausplatz, wo zwei Stunden später Gary Twins auf der Bühne stehen. Die Locals machen um 23.15 Uhr Platz für die Rockband The Hunt.

Auf dem Rathausplatz greift um 19.30 Uhr als Erstes die Powerband The Two Romans zu den Instrumenten. Die Thuner werden um 21.30 Uhr von Sam Himself abgelöst, «mit Musik zum Feiern und Fühlen», wie es heisst. Ausklingen lässt das Freitagsprogramm das Ocean Orchestra, die selbst ernannte beste Coverband der Welt, die den Rathausplatz ab 23.45 Uhr mit den grössten Hits aus den vergangenen Dekaden versorgt.

Ab 19 Uhr sorgen Grenzenlos am Rathausquai für Stimmung und sind bis in die frühen Morgenstunden nicht zu stoppen. Zeitgleich erfüllen The Rhythm Travellers das Bälliz den ganzen Abend mit Rock-’n’-Roll-Klängen.

Ohne Vorverkauf

Am Samstag, 13. August, geht es früh los. Um 13.30 Uhr sorgt Roland Zoss alias Jimmy Flitz auf dem Waisenhausplatz für familienfreundliche Unterhaltung. Um 17.30 Uhr läuten die einheimischen Another Me mit feinfühligem Pop das Abendprogramm auf dem Waisenhausplatz ein. Im Zweistundentakt folgen Ben Whale und Pat Burgener, bis die Bühne um 23.45 Uhr von Sharing Pluto erobert wird.

Die Rathausplatz-Bühne wird heuer unter anderen von The Two Romans, Sam Himself, Joe Elle, Roberto Brigante und Dada Ante Portas bespielt. Foto: PD

Auf dem Rathausplatz beginnt der musikalische Samstagabend bereits um 17 Uhr mit Reggae-Pop von Jo Elle, gefolgt von Roberto Brigante um 19.15 Uhr. Ab 21.30 Uhr rocken laut den Festmachern Dada Ante Portas aus Luzern die Bühne. Zum Abschluss sollen die Bünzlikrachers ab Mitternacht noch mal so richtig einheizen. Am Rathausquai sorgen ab 19 Uhr die Bermudas für Unterhaltung bis früh. Auch ab 19 Uhr begleiten im Bälliz Katers Mäuse das Thunfest 2022.

Am Sonntag wird auch dieses Jahr der ökumenische Gottesdienst durchgeführt – erstmals gedeckt hinter dem Rathaus – und bildet somit den Abschluss des Thunfests 2022. Mit der Einführung der Einheitstickets zum Preis von 10 Franken für sämtliche Angebote an beiden Abenden verzichtet der Verein Thunfest nach Eigenangaben auf einen Vorverkauf. «Am 12. und am 13. August stehen genügend Abendkassen sowie fliegende Ticketverkäuferinnen und -verkäufer zur Verfügung», schreibt der Verein.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.