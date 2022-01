Kandertaler bei «Auf und davon» – Von Reichenbach nach Florida Marina Marrer und Mike Hostettler wanderten in die USA aus. Ab Freitag ist auf SRF zu sehen, wie das Paar in der neuen Heimat zurechtkommt.

Mike Hostettler und Marina Marrer führen in Tampa, Florida, ein Waffelrestaurant. Foto: PD/SRF

Die SRF-Sendung «Auf und davon» begleitet Schweizerinnen und Schweizer beim Auswandern. Teil der 13. Staffel, deren erste Folge am Freitag, 7. Januar, ausgestrahlt wird, sind auch der heute 44-jährige Mike Hostettler und die 30-jährige Marina Marrer. Die beiden lassen ihr Zuhause in Reichenbach im Februar 2020 hinter sich, um sich in Tampa, Florida, einen Traum zu erfüllen: Sie eröffnen in einer Shoppingmall ein Waffelrestaurant.

Aber kaum angekommen, bricht Corona aus. Der Umbau ihres Restaurants geht nur schleppend voran, und mit jedem Tag Verzögerung verlieren sie viel Geld. Nach einer sechsmonatigen Verspätung können sie endlich Eröffnung feiern. Das Geschäft läuft gut an, und die Waffeln sind innert Kürze sehr beliebt.

Die Sendung wird jeweils am Freitagabend um 21 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt. Die Folgen stehen nach der Ausstrahlung auch online zur Verfügung.

nik

Fehler gefunden?Jetzt melden.